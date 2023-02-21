Послание президента Владимира Путина. Главное

Послание президента Владимира Путина. ГлавноеОн объявил о деофшоризации, о создании госфонда помощи ветеранам и приостановке СНВ-III
Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию впервые с 2021 г. Оно проходило в Гостином дворе в Москве и стало одним из самых продолжительных – оно длилось 1 час 45 минут. Кроме членов обеих палат парламента и глав регионов в этом году на послание были приглашены и участники спецоперации.
Кто развязал конфликт на Украине
Спецоперации была посвящена значительная часть выступления Путина. Он объяснил ее начало желанием защитить Россию и ликвидировать нацистскую угрозу. По его словам, жители республик Донбасса ждали, что Россия придет им на помощь. Путин заявил, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись еще до начала спецоперации.
«Мы помним и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. США и НАТО разворачивали [у границ России] свои базы, секретные биолаборатории, готовили порабощенную ими Украину к войне», – заявил Путин. Как отметил президент, Россия пыталась решить проблему мирным путем, делала все возможное для этого и была готова к конструктивному диалогу с западными странами, но «за ее спиной» готовился другой сценарий. «Они просто тянули время, занимались крючкотворством», – сказал он.
«Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, хочу это подчеркнуть, искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – отметил Путин. Он считает ответственными за конфликт на Украине западные элиты, действия которых привели к перевороту в 2014 г. «Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», – подчеркнул президент.
Цель западных стран – перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния и стратегическое поражение России. «Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую», – сказал Путин. Он сообщил, что Россия будет «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» достигать целей спецоперации.
Глава государства поблагодарил всех россиян, принимающих в той или иной форме участие в спецоперации на Украине, и почтил минутой молчания военных, «отдавших жизнь за Россию», а также погибших под обстрелами ВСУ мирных граждан.
Что будет с «национал-предателями»
В борьбе с Россией Запад будет пытаться расшатать и расколоть общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена «один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать этой отравы тем, кто готов за это заплатить», заявил президент.
Путин объявил, что вставшие на путь прямого предательства граждане – совершающие террористические и иные преступления, направленные против безопасности России, территориальной целостности страны, понесут ответственность по закону, но при этом Москва никогда не будет уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые «занимаются и занимались раньше охотой на ведьм». Президент отметил, что «абсолютное большинство» россиян «заняли принципиальную позицию» в отношении специальной военной операции, а также защиты Донбасса, и проявили настоящий патриотизм.
О том, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации, заявлял «Ведомостям» в декабре глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. После этого появились и другие высказывания на эту тему. К примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести повышенную ставку налогообложения для уехавших.
Поддержка ветеранов боевых действий и ОПК
Путин анонсировал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу, – участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК. Прежде всего он объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших. Он коснется полным социальным сопровождением таких граждан: медицинской, психологической помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д. За каждым ветераном будет закреплен персональный соцработник.
Структуры этого фонда должны быть развернуты во всех регионах до конца 2023 г.
Кроме того, Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней раз в полгода, чтобы у каждого из них была возможность навестить семьи. Для сотрудников оборонно-промышленного комплекса необходимо запустить программу льготного арендного жилья, заявил он и поручил начать строительство «немедленно».
Деофшоризация
Бизнесменов Путин призвал «быть со своей Родиной» – работать на страну вместо того, чтобы жить за рубежом, вкладывать в медицину, образование, спорт и другие сферы, чтобы «заслужить благосклонность людей». «Последние события показали, что образ Запада как тихой гавани, прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли – их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом», при этом для Запада такие люди были и останутся «второсортными чужаками».
Правительство должно будет подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики, заявил президент. «Бизнес в ключевых секторах и отраслях должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», – подчеркнул Путин.
Вместе с тем президент призвал пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. Двигаться в сторону декриминализации законодательства по этому вопросу необходимо, поскольку свобода предпринимательства является важнейшим элементом экономического суверенитета, здесь «ни к чему перегибать палку», считает он. Работу по этому вопросу должно провести правительство вместе с парламентом, отраслевыми ассоциациями и правоохранителями.
Также Путин заявил о налоговых льготах на закупки отечественного оборудования и необходимости подготовить 1 млн рабочих для всех отраслей промышленности. Кроме того, он пообещал более массово внедрять передовые технологии при развитии российской армии и флота – некоторые из них превосходят иностранные аналоги. На обновление транспорта в регионах страны, особенно в маленьких городах, будет выделено дополнительно 50 млрд руб.
Президент вновь вернулся к вопросу новых территорий – Россия продолжит масштабную программу социально-экономического восстановления и развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также на них распространят программу материнского капитала, сказал он. Выплаты получат семьи, имеющие детей, родившихся с 2007 г. С этого периода программа действует в России. В целом по стране президент распорядился дополнительно повысить МРОТ с 2024 г. на 10%. Таким образом, по его словам, показатель вырастет на 18,5% до 19 242 руб.
Перемены будут в сфере высшего образования – Путин анонсировал его реформу. По словам президента, нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от 4 до 6 лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. В системе образования «нужен синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий», подчеркнул он. Переход предполагается сделать плавным, чтобы те, кто учится сейчас, смогли получить образование по текущим программам.
Единственной темой внутренней политики, которой коснулся президент, стали региональные выборы 2023 г. и президентские – 2024 г. Они состоятся в «строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», подчеркнул он.
Готовность к ядерным испытаниям
В заключение глава государства вернулся к теме конфликта с западными странами. Он объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Москве известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по ее базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», – отметил Путин.
Президент напомнил, что в январе 2023 г. НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», – подчеркнул Путин. По его словам, Вашингтон уже задумывается об испытаниях своего ядерного оружия. В связи с этим глава государства поручил Минобороны России и «Росатому» быть готовыми к проведению испытаний своего ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – подчеркнул Путин.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Это последний оставшийся договор о контроле за вооружениями между Россией и США.
«Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы – один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо», – завершил свою речь Путин. Зал аплодировал российскому лидеру 53 раза, стоя – четыре раза, подсчитали «РИА Новости».
Сразу после завершения послания Путин подписал указ о признании утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса России, который был подписан в 2012 г. А МИД России вызвал посла США в Москве Линн Трейси и выразил ей протест из-за расширяющейся вовлеченности Вашингтона в боевые действия на Украине.