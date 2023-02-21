Путин объявил о реформе высшего образования

До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские. 30 мая 2022 г. замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев говорил, что отказ от Болонской системы образования не означает, что произойдет возврат к советскому подходу к обучению. После этого Фальков говорил, что новая отечественная система высшего образования объединит российский и советский опыт, накопленный за 20-30 лет. Министр тогда заявил, что частично элементы Болонской системы могут сохраниться: по его словам, «коренной слом» существующей в России сейчас системы не нужен.