Путин объявил о реформе высшего образования

Путин объявил о реформе высшего образованияОна будет совмещать достижения советской системы и наработки последних лет
В системе образования «нужен синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий», заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от 4 до 6 лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре.
Но переход на новую систему должен быть плавным, чтобы те, кто учится сейчас, смогли получить образование по текущим программам. Выполнение поручение на особый контроль Путин поручил взять Народному фронту.
24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. Глава министерства Валерий Фальков тогда заявил, что к этой системе следует относиться как «к прожитому этапу». Позже он уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас. Член Совета Федерации Лилия Гумерова тогда же отмечала, что цель присоединения России к Болонскому процессу не была достигнута – признание российских дипломов в Европе так и не состоялось.
Болонская система высшего образования – это система единых стандартов обучения, которая объединяет университеты разных государств. Ее название связано с Болонским университетом в Италии, где в 1999 г. министры образования 29 европейских стран подписали одноименную декларацию. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г. на берлинской встрече министров образования европейских стран. Россию тогда представлял Владимир Филиппов. Болонская система подразумевает концепцию единого стандарта получения высшего образования, состоящую из бакалавриата (четыре года) и магистратуры (два года). Помимо этого страны, присоединившиеся к ней, принимали введение системы сопоставимых степеней, а также общеевропейскую систему учета работы и активности студента – Европейскую систему перевода и накопления баллов (ECTS).
До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские. 30 мая 2022 г. замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев говорил, что отказ от Болонской системы образования не означает, что произойдет возврат к советскому подходу к обучению. После этого Фальков говорил, что новая отечественная система высшего образования объединит российский и советский опыт, накопленный за 20-30 лет. Министр тогда заявил, что частично элементы Болонской системы могут сохраниться: по его словам, «коренной слом» существующей в России сейчас системы не нужен.