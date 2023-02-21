Путин распорядился дополнительно повысить МРОТ с 2024 года на 10%

В декабре 2022 г. Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 руб. на 2023 г. Уточнялось, что установленный размер выше прошлогоднего на 6,3%. В 2022 г. МРОТ был установлен на уровне 15 279 руб. Согласно подписанным поправкам в закон, показатель должен увеличиваться в ускоренном порядке – рост МРОТ должен превышать темпы роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 3 процентных пункта.