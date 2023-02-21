Путин распорядился дополнительно повысить МРОТ с 2024 года на 10%Таким образом, по словам президента, показатель вырастет на 18,5% до 19 242 рублей
Перед правительством и субъектами федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, «важный индикатор, точка отсчета – это минимальный размер оплаты труда». В 2022 г. он был повышен дважды – в сумме почти на 20%.
«Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одну [индексацию] – на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», – заявил Путин.
В ноябре 2022 г. в ходе совещания о мерах поддержки семей с детьми Путин поручил правительству подготовить новые предложения по ускоренному росту МРОТ. Президент отмечал, что нужно создать все условия для увеличения реальных доходов семей с детьми, «чтобы семейные бюджеты становились более устойчивыми».
Темпы роста МРОТ заложены в бюджете на три года выше темпов роста прожиточного минимума, и по итогам трехлетнего периода разница составит 10%, отмечал тогда министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Но этого недостаточно, поскольку целевым показателем является превышение МРОТ прожиточного минимума более чем на 30%, отмечал министр.
В декабре 2022 г. Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 руб. на 2023 г. Уточнялось, что установленный размер выше прошлогоднего на 6,3%. В 2022 г. МРОТ был установлен на уровне 15 279 руб. Согласно подписанным поправкам в закон, показатель должен увеличиваться в ускоренном порядке – рост МРОТ должен превышать темпы роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 3 процентных пункта.
В январе 2023 г. по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшего 15 декабря, было опубликовано поручение президента об увеличении уровня МРОТ в 2023 г. с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране. Поручение правительству было дано до 1 июля 2023 г.