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Политика

Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине мирным способом

Ведомости

Переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись еще до начала спецоперации. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

«Мы помним и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. США и НАТО разворачивали [у границ России] свои базы, секретные биолаборатории, готовили порабощенную ими Украину к войне», – сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем, и была готова к конструктивному диалогу с западными странами. «За нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Они просто тянули время, занимались крючкотворством», – сказал президент.

«Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, хочу это подчеркнуть, искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – отметил глава государства.

Путин возложил ответственность за конфликт на Украине на западные элиты, действия которых привели к перевороту в 2014 г. «Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», – подчеркнул президент.

По его словам, целью западных стран является перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния, а также стратегическое поражение России. «Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую», – сказал Путин.

Он отметил, что спецоперация России на Украине началась для защиты страны и для ликвидации нацистской угрозы. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» решать стоящие задачи и достигать целей спецоперации.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных