Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине мирным способом

По его словам, целью западных стран является перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния, а также стратегическое поражение России. «Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую», – сказал Путин.