Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине мирным способом
Переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись еще до начала спецоперации. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.
«Мы помним и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. США и НАТО разворачивали [у границ России] свои базы, секретные биолаборатории, готовили порабощенную ими Украину к войне», – сказал он.
Путин подчеркнул, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем, и была готова к конструктивному диалогу с западными странами. «За нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Они просто тянули время, занимались крючкотворством», – сказал президент.
«Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, хочу это подчеркнуть, искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – отметил глава государства.
Путин возложил ответственность за конфликт на Украине на западные элиты, действия которых привели к перевороту в 2014 г. «Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», – подчеркнул президент.
По его словам, целью западных стран является перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния, а также стратегическое поражение России. «Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую», – сказал Путин.
Он отметил, что спецоперация России на Украине началась для защиты страны и для ликвидации нацистской угрозы. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» решать стоящие задачи и достигать целей спецоперации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.