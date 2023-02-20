Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву на $460 млн
США выделят Украине очередной пакет помощи общим объемом $460 млн, из которого $450 млн приходятся на военные поставки, сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен.
«Сегодня во исполнение поручения президента [Джо] Байдена я санкционирую нашу 32-ю с августа 2021 г. поставку вооружений и техники США для Украины на сумму $450 млн, о чем президент объявил во время своего визита на Украину», – говорится в его заявлении.
Этот военный пакет помощи включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, которые США ранее поставили ВСУ, новые системы Javelin и радиолокаторы воздушного наблюдения. Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Пентагона, в него также войдут около 2000 бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и др.
В заявлении Блинкена также отмечается, что еще $10 млн будут выделены на поддержание работы украинской энергетической инфраструктуры.
Ранее сегодня Киев впервые посетил президент США Джо Байден. В ходе визита он заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $500 млн.
Приезд Байдена в Киев ранее не был анонсирован. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит.
При этом 18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.