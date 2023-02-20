Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву на $460 млн

Этот военный пакет помощи включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, которые США ранее поставили ВСУ, новые системы Javelin и радиолокаторы воздушного наблюдения. Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Пентагона, в него также войдут около 2000 бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и др.