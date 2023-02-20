Джо Байден приехал в Киев с обещанием нового пакета военной помощи в $500 млн

Значение визита Байдена в Киев не стоит переоценивать – это очередная демонстрация солидарности с Украиной, утверждает старший научный сотрудник Центра Белоруссии, Молдавии и Украины Дмитрий Офицеров-Бельский. Таким образом США пытаются мотивировать не киевские власти, а простое население на продолжение боевых действий и поддержку Зеленского. Во внутренней политике США, продолжает эксперт, украинский вопрос не играет такой важной роли, как кажется на первый взгляд, поэтому Байден своим визитом вряд ли пытается воздействовать на свой электорат.