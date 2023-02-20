Джо Байден приехал в Киев с обещанием нового пакета военной помощи в $500 млн

Джо Байден приехал в Киев с обещанием нового пакета военной помощи в $500 млнПосле Украины американский президент поедет в Польшу
Президент США Джо Байден приехал в столицу Украины Киев с необъявленным визитом 20 февраля, за четыре дня до годовщины начала российской спецоперации.
«Джо Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, опубликовав совместное фото. Газета The New York Times пишет, что Байден прибыл в украинскую столицу утром на поезде от границы с Польшей.
В заявлении Белого дома говорится, что Байден находится в Киеве, чтобы встретиться с Зеленским и подтвердить «приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». Год назад [президент России Владимир] Путин «думал, что Украина слаба, а Запад разделен» <…>, но он «ошибался», утверждается в сообщении.
Отмечается, что Байден в Киеве объявит о новом пакете военной помощи, куда войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы Javelin и радары наблюдения за воздушным пространством. На этой же неделе США объявят о дополнительных санкциях против российской элиты и компаний, которые поддерживают «российскую военную машину».
После Киева Байден отправится, как и анонсировалось ранее, в Польшу, где встретится с ее президентом Анджеем Дудой и выступит с речью «о том, как Соединенные Штаты будут продолжать сплачивать мир для поддержки народа Украины и защиты основных ценностей человечества». В состав делегации США входит и помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как уточняет агентство Reuters, в новый пакет американской помощи Украине войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары на общую сумму $500 млн. Кроме того, Зеленский заявил, что обсудил с Байденом и вопрос о дальнобойных вооружениях.
СМИ утром 20 февраля опубликовали кадры, как Байден встретился с Зеленским в Михайловском соборе, после чего они почтили память павших украинцев и обнялись у мемориала на Михайловской площади. Примерно в это же время в Киеве звучали звуки сирены.
Официально визит Байдена в Киев держался в тайне до последнего момента, как пишет NYT, по соображениям безопасности. Издание Politico сообщило, что на подготовку визита Байдена в Киев ушла почти неделя. Белым домом было анонсировано прибытие Байдена в Польшу лишь накануне вечером.
Значение визита Байдена в Киев не стоит переоценивать – это очередная демонстрация солидарности с Украиной, утверждает старший научный сотрудник Центра Белоруссии, Молдавии и Украины Дмитрий Офицеров-Бельский. Таким образом США пытаются мотивировать не киевские власти, а простое население на продолжение боевых действий и поддержку Зеленского. Во внутренней политике США, продолжает эксперт, украинский вопрос не играет такой важной роли, как кажется на первый взгляд, поэтому Байден своим визитом вряд ли пытается воздействовать на свой электорат.