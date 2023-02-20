Медведев сообщил о полученных Байденом «гарантиях сохранности» перед визитом в Киев
Президент США Джо Байден посетил Киев после получения «гарантий сохранности», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал он.
Медведев отметил, что Запад поставляет много оружия Киеву, однако обратил внимание на то, что население Украины существенно сократилось с 2001 г., поскольку многие граждане просто уехали.
Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан сообщил журналистам, что он уведомил Москву о визите Байдена в Киев незадолго до его отъезда из Вашингтона, чтобы избежать любых «просчетов», которые могут привести к конфликту ядерных держав.
Байден приехал в Киев сегодня, 20 февраля. Он посетил украинскую столицу впервые с начала спецоперации России на Украине. Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с американским лидером и заявил, что его визит «является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев».
Сам Байден заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $500 млн, о нем будет объявлено завтра, 21 февраля. Новый пакет военной помощи будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. В частности, Украина получит дополнительные HIMARS.
Приезд Байдена в Киев ранее не был анонсирован. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны.