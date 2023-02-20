Медведев сообщил о полученных Байденом «гарантиях сохранности» перед визитом в Киев

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал он.