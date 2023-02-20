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Медведев сообщил о полученных Байденом «гарантиях сохранности» перед визитом в Киев

Ведомости

Президент США Джо Байден посетил Киев после получения «гарантий сохранности», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал он.

Медведев отметил, что Запад поставляет много оружия Киеву, однако обратил внимание на то, что население Украины существенно сократилось с 2001 г., поскольку многие граждане просто уехали.

Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан сообщил журналистам, что он уведомил Москву о визите Байдена в Киев незадолго до его отъезда из Вашингтона, чтобы избежать любых «просчетов», которые могут привести к конфликту ядерных держав.

Ранее по теме: Джо Байден приехал в Киев с обещанием нового пакета военной помощи в $500 млн

Байден приехал в Киев сегодня, 20 февраля. Он посетил украинскую столицу впервые с начала спецоперации России на Украине. Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с американским лидером и заявил, что его визит «является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев».

Сам Байден заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $500 млн, о нем будет объявлено завтра, 21 февраля. Новый пакет военной помощи будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. В частности, Украина получит дополнительные HIMARS.

Приезд Байдена в Киев ранее не был анонсирован. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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