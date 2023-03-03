СК завел уголовные дела по трем статьям после диверсии в Брянской области
Следственный комитет России возбудил три уголовных дела после диверсии в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дела заведены по ст. 205 (совершение теракта), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), 167 УК РФ (уничтожение имущества).
В СК уточнили, что следователи продолжают собирать доказательства преступлений диверсантов против жителей населенных пунктов Любечане и Сушаны в Брянской области. В частности сотрудники ведомства допрашивают свидетелей и осматривают места происшествия.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, в селе Любечане они открыли огонь по машине. В результате атаки погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Подростка успешно прооперировали, сейчас он находится в больнице, уточнил позже Богомаз.
В тот же день ФСБ отчиталась, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Вечером глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что у села Сушаны на мине подорвался автомобиль Росгвардии, трое силовиков получили осколочные ранения.
Президент РФ Владимир Путин назвал нападение на Брянскую область терактом. У главы государства вызвал возмущение тот факт, что диверсанты стреляли по гражданской машине. Путин подчеркнул, что они видели, что в автомобиле сидят гражданские лица и дети.
В Кремле пообещали сделать выводы по итогам следствия и принять меры, чтобы не допустить подобные происшествия в будущем. МИД РФ решительно осудил диверсию, отметив, что украинское формирование при нападении на села использовало оружие НАТО. В ведомстве заявили, что преступление «не останется безнаказанным».