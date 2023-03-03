СК завел уголовные дела по трем статьям после диверсии в Брянской области

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, в селе Любечане они открыли огонь по машине. В результате атаки погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Подростка успешно прооперировали, сейчас он находится в больнице, уточнил позже Богомаз.