Президент назвал события в Брянской области терактом. Главное

Президент назвал события в Брянской области терактом. ГлавноеФСБ сообщила об операции уничтожения диверсионной группы
Утром 2 марта власти Брянской области сообщили о проникновении в регион украинской диверсионной группы. ФСБ заявила, что в районе проводится операция по ее уничтожению.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. «Очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка», — заявил он в эфире «России-1».
Путин отметил, что подобное насилие совершают «неонацисты и их хозяева». «Но вновь повторю, что ничего у них [совершивших теракт] не получится — мы их дожмем», – заключил он.
«Ведомости» приводят хронологию событий по сообщениям официальных источников.
11:30: Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщает о проникновении в село Любечане Кировского района украинской диверсионной группы, ее участники обстреляли автомобиль.
«В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», – написал Богомаз. Губернатор также сообщил об атаке в селе Сушаны: «В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны».
12:40: ФСБ подтверждает, что в районе Брянской области «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов». Источники ТАСС в силовых структурах сообщают, что шесть человек могут быть заложниками диверсантов. Бои ведутся между украинскими диверсантами и бойцами Росгвардии. По информации агентства, есть погибшие и раненые.
13:40: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получает всю информацию о ситуации от ФСБ, Министерства обороны и Росгвардии. Он заявил, что заседание Совбеза РФ пройдет 3 марта, как и было запланировано. Песков затруднился ответить, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации на Украине.
14:50: Глава Новоропского сельского поселения, куда входит село Сушаны, Николай Самусев заявил, что жители села могут свободно выехать из него. «У нас ничего не происходит», – сказал он «Ведомостям».
28 февраля Минобороны сообщило о подавлении атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и в Адыгее. Около 11:00 мск в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге временно прекратился прием и отправления самолетов. В Минобороны заявили, что в городе проводилась тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что рядом с деревней Губастово в городском округе Коломна упал БПЛА.