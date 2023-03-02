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Президент назвал события в Брянской области терактом. Главное

ФСБ сообщила об операции уничтожения диверсионной группы
Анна Вергазова
kremlin.ru

Утром 2 марта власти Брянской области сообщили о проникновении в регион украинской диверсионной группы. ФСБ заявила, что в районе проводится операция по ее уничтожению.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. «Очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка», — заявил он в эфире «России-1».

Путин отметил, что подобное насилие совершают «неонацисты и их хозяева». «Но вновь повторю, что ничего у них [совершивших теракт] не получится — мы их дожмем», – заключил он.

«Ведомости» приводят хронологию событий по сообщениям официальных источников.

11:30: Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщает о проникновении в село Любечане Кировского района украинской диверсионной группы, ее участники обстреляли автомобиль.

«В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», – написал Богомаз. Губернатор также сообщил об атаке в селе Сушаны: «В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны».

12:40: ФСБ подтверждает, что в районе Брянской области «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов». Источники ТАСС в силовых структурах сообщают, что шесть человек могут быть заложниками диверсантов. Бои ведутся между украинскими диверсантами и бойцами Росгвардии. По информации агентства, есть погибшие и раненые.

12:50: На территориях Украины, граничащих с Брянской областью, объявлена воздушная тревога. Белоруссия заявляет, что охрана границы с Украиной осуществляется в усиленном режиме.

13:40: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получает всю информацию о ситуации от ФСБ, Министерства обороны и Росгвардии. Он заявил, что заседание Совбеза РФ пройдет 3 марта, как и было запланировано. Песков затруднился ответить, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации на Украине.

14:50: Глава Новоропского сельского поселения, куда входит село Сушаны, Николай Самусев заявил, что жители села могут свободно выехать из него. «У нас ничего не происходит», – сказал он «Ведомостям».

28 февраля Минобороны сообщило о подавлении атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и в Адыгее. Около 11:00 мск в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге временно прекратился прием и отправления самолетов. В Минобороны заявили, что в городе проводилась тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что рядом с деревней Губастово в городском округе Коломна упал БПЛА.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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