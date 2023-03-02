Президент назвал события в Брянской области терактом. Главное

28 февраля Минобороны сообщило о подавлении атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и в Адыгее. Около 11:00 мск в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге временно прекратился прием и отправления самолетов. В Минобороны заявили, что в городе проводилась тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что рядом с деревней Губастово в городском округе Коломна упал БПЛА.