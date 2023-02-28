Минобороны России заявило о тренировке сил ПВО над Петербургом

28 февраля правительство Санкт-Петербурга около 11:00 по мск сообщило о временном прекращении приема и отправления самолетов в «Пулково». Уточнялось, что задержка рейсов была объявлена до 12:00. Ряд Telegram-каналов сообщили, что в городе был объявлен план «Ковер» из-за неопознанного объекта. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Источник в Минобороны подтвердил «Ведомостям» эту информацию.