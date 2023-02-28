Минобороны России заявило о тренировке сил ПВО над Петербургом
Дежурные силы Западной зоны ответственности ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, сообщили в Минобороны, передает ТАСС. Ранее сегодня использование воздушного пространства над аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге было временно ограничено.
«28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением», – говорится в сообщении.
В рамках тренировки дежурные силы ПВО отработали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, подчеркнули в оборонном ведомстве. Было отработано также взаимодействие с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении ЧС.
В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа (ЗВО). Они совершили тренировочные вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя, добавили в Минобороны.
28 февраля правительство Санкт-Петербурга около 11:00 по мск сообщило о временном прекращении приема и отправления самолетов в «Пулково». Уточнялось, что задержка рейсов была объявлена до 12:00. Ряд Telegram-каналов сообщили, что в городе был объявлен план «Ковер» из-за неопознанного объекта. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Источник в Минобороны подтвердил «Ведомостям» эту информацию.
По данным Baza, в небо подняли истребители, а все гражданские самолеты, которые должны были пролететь над воздушным пространством Петербурга, вернулись в аэропорты вылета. Позже «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны уведомило аэропорт об обнаружении неопознанного объекта в 160-200 км от Петербурга.
Около 12:30 мск правительство Санкт-Петербурга сообщило о снятии всех временных ограничений на полеты в «Пулково». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что главе государства было доложено о ситуации в аэропорту. Пресс-секретарь отказался комментировать возможную связь закрытия воздушного пространства над Петербургом и пожара на нефтебазе в Туапсе с инцидентами, которые произошли в Белоруссии.