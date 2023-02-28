СМИ: аэропорт «Пулково» возобновил прием самолетов
Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге вновь начал принимать и отправлять самолеты, ограничения на полеты сняты. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Согласно данным сервиса Flightradar, первые самолеты уже начали заходить на посадку в Санкт-Петербурге.
О том, что аэропорт «Пулково» временно прекратил принимать и отправлять самолеты, сообщило правительство Санкт-Петербурга около 11:00. Уточнялось, что задержка рейсов была объявлена в 12:00. По информации источников «РИА Новости» и ТАСС, воздушное пространство в районе аэропорта было закрыто до 13:20.
Ранее Telegram-каналы Baza и «112» сообщили, что в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве города. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.
Позже «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны уведомило аэропорт об обнаружении неопознанного объекта в 160-200 км от Петербурга.