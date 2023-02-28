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СМИ: аэропорт «Пулково» возобновил прием самолетов

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Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге вновь начал принимать и отправлять самолеты, ограничения на полеты сняты. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. 

Согласно данным сервиса Flightradar, первые самолеты уже начали заходить на посадку в Санкт-Петербурге. 

О том, что аэропорт «Пулково» временно прекратил принимать и отправлять самолеты, сообщило правительство Санкт-Петербурга около 11:00. Уточнялось, что задержка рейсов была объявлена в 12:00. По информации источников «РИА Новости» и ТАСС, воздушное пространство в районе аэропорта было закрыто до 13:20. 

Ранее Telegram-каналы Baza и «112» сообщили, что в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве города. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Позже «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны уведомило аэропорт об обнаружении неопознанного объекта в 160-200 км от Петербурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных