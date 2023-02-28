СМИ: аэропорт «Пулково» возобновил прием самолетов

О том, что аэропорт «Пулково» временно прекратил принимать и отправлять самолеты, сообщило правительство Санкт-Петербурга около 11:00. Уточнялось, что задержка рейсов была объявлена в 12:00. По информации источников «РИА Новости» и ТАСС, воздушное пространство в районе аэропорта было закрыто до 13:20.