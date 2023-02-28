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Аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты

Ведомости

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на власти города. Причины такого решения там не уточнили.

Позже в правительстве Петербурга сообщили, что рейсы задерживаются до 12:00, при этом сам аэропорт работает в штатном режиме. «В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», – сказано в сообщении. «Ведомости» направили запрос в «Пулково» в правительство Петербурга и в Минобороны.

О том, что аэропорт «Пулково» перестал принимать все гражданские рейсы, следует из данных сервиса Flightradar. Согласно данным сервиса, рейсы, которые должны были приземлиться в Санкт-Петербурге, возвращаются в аэропорты вылета. В частности, самолет, следовавший из Москвы в Калининград через воздушное пространство города, направлен в Москву. 

Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве города. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. По его данным, в небе над Санкт-Петербургом подняли истребители. Источник «Ведомостей» в Минобороны подтвердил информацию о введении плана «Ковер».

Позже «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что неопознанный объект был замечен в 160-200 км от Петербурга. По информации издания, эти сообщения передало Минобороны в аэропорт «Пулково». 

План «Ковер» вводят в исключительных случаях – при незаконном пересечении границы и при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Согласно этому плану, все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть воздушное пространство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных