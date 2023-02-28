Аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты
Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на власти города. Причины такого решения там не уточнили.
Позже в правительстве Петербурга сообщили, что рейсы задерживаются до 12:00, при этом сам аэропорт работает в штатном режиме. «В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», – сказано в сообщении. «Ведомости» направили запрос в «Пулково» в правительство Петербурга и в Минобороны.
О том, что аэропорт «Пулково» перестал принимать все гражданские рейсы, следует из данных сервиса Flightradar. Согласно данным сервиса, рейсы, которые должны были приземлиться в Санкт-Петербурге, возвращаются в аэропорты вылета. В частности, самолет, следовавший из Москвы в Калининград через воздушное пространство города, направлен в Москву.
Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве города. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. По его данным, в небе над Санкт-Петербургом подняли истребители. Источник «Ведомостей» в Минобороны подтвердил информацию о введении плана «Ковер».
Позже «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что неопознанный объект был замечен в 160-200 км от Петербурга. По информации издания, эти сообщения передало Минобороны в аэропорт «Пулково».
План «Ковер» вводят в исключительных случаях – при незаконном пересечении границы и при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Согласно этому плану, все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть воздушное пространство.