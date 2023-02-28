Аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты

Позже в правительстве Петербурга сообщили, что рейсы задерживаются до 12:00, при этом сам аэропорт работает в штатном режиме. «В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», – сказано в сообщении. «Ведомости» направили запрос в «Пулково» в правительство Петербурга и в Минобороны.