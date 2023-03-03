В Кремле пообещали сделать выводы по ситуации с диверсантами в Брянской области
Расследование теракта в Брянской области продолжается, выводы в Кремле сделают по его итогам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас выполняются следственные действия. Наши силовые службы работают. Сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы», — подчеркнул он.
Песков напомнил, что сейчас в Брянской области действует особый пограничный режим и принимаются дополнительные меры безопасности. Он отметил, что теракт в регионе «будет разбираться», также власти примут «меры по недопущению в будущем подобных событий».
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате атаки погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.
Ответственность за диверсию взял на себя «Русский добровольческий корпус». Организация утверждала, что якобы 2 марта перешла российско-украинскую границу и попала на территорию Брянской области. После этого правозащитник Александр Ионов от имени Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать формирование террористической организацией.