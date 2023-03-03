В Брянской области произошла одна из самых громких диверсий за последнее время

В Брянской области произошла одна из самых громких диверсий за последнее времяВладимир Путин назвал терактом нападение неонацистов на гражданских
Диверсантов, которые проникли в Брянскую область с территории Украины, президент России Владимир Путин назвал «неонацистами» и «террористами», сравнив с убийцами журналистки Дарьи Дугиной. Теперь они совершили «очередное преступление»: «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам».
Атаки на российскую территорию активизировались в отсутствие заметных успехов на линии фронта (в том числе в направлении Артемовска) некоторое время назад. До этого о вылазках вооруженных диверсантов не сообщалось, но в течение нескольких дней подряд власти фиксировали об ударах (разной степени успешности) БПЛА в регионах России.
Во всех случаях, как считает директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов, целью таких действий является прежде всего «пропагандистско-психологическое воздействие». Иными словами, демонстрация собственной эффективности.
Из-за вылазки диверсантов в Брянскую область Путин 2 марта изменил свой рабочий график. Планировалось, что в этот четверг он поедет в Ставропольский край – в патриотический центр «Машук», чтобы открыть год педагога и наставника. Но в последний момент планы были скорректированы из-за событий на границе: около 11.30 мск губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о проникновении на российскую территорию диверсионной группы, а в 12.40 о мероприятиях «по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов» публично объявили уже в ФСБ.
Как уточнил Богомаз, группа прибыла на территорию Климовского района, в село Любечане: «Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб (вечером сообщили еще об одном погибшем. – «Ведомости»), ранен 10-летний ребенок».
Мальчика все же удалось спасти, ему сделали операцию и отвезли в Брянск, сообщил позже телеканал Минобороны «Звезда» со ссылкой на директора Новоропской школы, куда везли детей на автомобиле, который попал под обстрел. Атаковали не только Любечане, но и село Сушаны, где в результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом. А вечером там подорвалась на мине машина Росгвардии – четверо силовиков получили ранения.
Около 13.40 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин отменил поездку в «Машук» и остался в Москве: «Он получает регулярные, постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ [Александр] Бортников, министр обороны [Сергей] Шойгу и руководитель Росгвардии [Виктор] Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков».
Уже около 15.00 Путин выступил по видеосвязи на открытии года педагога и наставника, как раз назвав случившееся терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. Открыли огонь», – заявил он в эфире «России 1». Такое насилие, как заявил Путин, совершают «неонацисты и их хозяева».
Ответственность за нападение взял на себя так называемый Русский добровольческий корпус – группа неонацистов: в Telegram-канале организации появилось видео на фоне фельдшерско-акушерского пункта в селе Любечане. Один из выступавших на этом видео диверсантов Денис Капустин (использует псевдоним Никитин) – известный российский неонацист, эмигрировавший на Украину после 2014 г. Среди праворадикалов он известен благодаря организации турниров по смешанным единоборствам для ультраправых White Rex. В соревнованиях участвовали неонацисты из России, с Украины и из стран Восточной Европы.
В 2019 г. немецкий журнал Spiegel в своем расследовании называл Капустина центральным звеном «международной сети расистов и неонацистов», хорошо подготовленных к уличным боям, который распространяет свое влияние на лидеров европейских ультраправых. В интервью ультраправому журналисту Артему Скоропадскому Капустин говорил, что долго добивался легализации подразделения в силовых структурах Украины, пока в конце концов их деятельность не санкционировал лично президент Владимир Зеленский. Вооружением бойцов Капустина обеспечивает ВСУ, подчеркивал он.
Вылазка диверсантов была пресечена. О том, что группу выдавили с территории Брянской области на Украину и по ней нанесен массированный артиллерийский удар, ФСБ сообщила около 19.10.
Это не первая диверсия на территории России (глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев говорил, что в 2022 г. была 21). Среди самых громких, последствиями которых стало не только уничтожение инфраструктуры, но и человеческие жертвы, – теракт на Крымском мосту 8 октября и подрыв автомобиля с Дугиной 20 августа. Эти два происшествия были в фокусе президентского внимания, и в обоих случаях российские спецслужбы сообщали, что за ними стоит Украина.
По словам Коновалова, на недавней коллегии ФСБ Путин заявил о необходимости укрепления границы и это будет сделано в ускоренном порядке, чтобы предотвратить возможность таких нападений, в том числе с помощью превентивных действий.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал «Ведомостям», что есть официальная позиция президента: «Сейчас нужно дождаться информации и от соответствующих силовых органов. После этого можно говорить об ответе. Он может быть разный, но, по моему мнению, должен быть чувствительным, конкретным и жестким. Полагаю, так и будет».