В Брянской области произошла одна из самых громких диверсий за последнее время

Это не первая диверсия на территории России (глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев говорил, что в 2022 г. была 21). Среди самых громких, последствиями которых стало не только уничтожение инфраструктуры, но и человеческие жертвы, – теракт на Крымском мосту 8 октября и подрыв автомобиля с Дугиной 20 августа. Эти два происшествия были в фокусе президентского внимания, и в обоих случаях российские спецслужбы сообщали, что за ними стоит Украина.