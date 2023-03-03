МИД: при диверсии в Брянской области использовалось оружие НАТО
Киев не раз говорил, что действует с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО, в связи с диверсией в Брянской области возникает вопрос о спонсорстве терроризма западными странами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
«Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма. Мы сделали соответствующие выводы из произошедшего», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что украинские диверсанты в Брянской области использовали оружие, поставленное странами НАТО.
Происшествие в МИДе назвали «возмутительным террористическим актом» и решительно его осудили. В российском министерстве подчеркнули, что преступление «не останется безнаказанным».
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате атаки погибли два человека, также ранение получил 11-летний мальчик. В тот же день его успешно прооперировали, сейчас подросток находится в больнице, уточнил Богомаз.
Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Президент России Владимир Путин назвал нападение на Брянскую область терактом. У главы государства вызвал возмущение тот факт, что диверсанты стреляли по гражданской машине. Путин подчеркнул, что они видели, что в автомобиле сидят гражданские лица и дети.