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Захарова усомнилась, что ВСУ будут вести учет применения кассетных боеприпасов

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что ВСУ будут придерживаться пяти принципов использования кассетных боеприпасов, озвученных министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Захарова обратила внимание на два принципа, в соответствии с которыми Киев намерен вести учет применения этого оружия и мест, где оно будет применяться, а также информировать своих партнеров об их использовании и эффективности.

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«Кому он это рассказывает? Учет и отчет – это не про Украину при нынешнем киевском режиме», – написала она в своем Telegram-канале.

Другие озвученные Резниковым принципы предполагают, что ВСУ не будут использовать эти снаряды по «официально признанной территории» РФ и городским районам, а территории, где они будут применены, после окончания конфликта будут разминированы в первую очередь.

7 июля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн, в него войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы. В американском оборонном ведомстве считают, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.

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В Белом доме при этом ранее признали, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан. Именно поэтому Вашингтон откладывал решение о передаче Киеву такого вооружения, добавили в администрации президента США. Там назвали поставку кассетных боеприпасов временной мерой, пояснив, что такой шаг нужен для наращивания объемов производства в США артиллерийских снарядов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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