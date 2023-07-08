Захарова усомнилась, что ВСУ будут вести учет применения кассетных боеприпасов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что ВСУ будут придерживаться пяти принципов использования кассетных боеприпасов, озвученных министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Захарова обратила внимание на два принципа, в соответствии с которыми Киев намерен вести учет применения этого оружия и мест, где оно будет применяться, а также информировать своих партнеров об их использовании и эффективности.
«Кому он это рассказывает? Учет и отчет – это не про Украину при нынешнем киевском режиме», – написала она в своем Telegram-канале.
Другие озвученные Резниковым принципы предполагают, что ВСУ не будут использовать эти снаряды по «официально признанной территории» РФ и городским районам, а территории, где они будут применены, после окончания конфликта будут разминированы в первую очередь.
7 июля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн, в него войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы. В американском оборонном ведомстве считают, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.
В Белом доме при этом ранее признали, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан. Именно поэтому Вашингтон откладывал решение о передаче Киеву такого вооружения, добавили в администрации президента США. Там назвали поставку кассетных боеприпасов временной мерой, пояснив, что такой шаг нужен для наращивания объемов производства в США артиллерийских снарядов.