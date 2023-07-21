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Политика

Белый дом заявил о значительных потерях Украины в ходе контрнаступления

Ведомости

Украина несет значительные потери в ходе контрнаступления, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене.

«Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым», – сказал Салливан (цитата по «РИА Новости»).

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ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня, однако они столкнулись с хорошо подготовленными оборонительными позициями Вооруженных сил России. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.

21 июля президент России Владимир Путин заявил, что Киев не может добиться каких-либо результатов при контрнаступлении, ему в этом не помогают ни поставляемая Западом техника, ни тысячи иностранных наемников. 

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По словам Путина, «при самоубийственных атаках» Украина потеряла десятки тысяч солдат. В результате в стране практически полностью исчерпан мобилизационный ресурс. «У людей на Украине все чаще возникает законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие? Постепенно, медленно приходит отрезвление», – добавил он.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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