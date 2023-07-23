США признали, что контрнаступление ВСУ идет тяжело
Контрнаступление украинской армии идет тяжело, украинцы в ходе боевых действий столкнулись с рядом серьезных проблем, включая хорошо подготовленные оборонительные позиции Вооруженных сил России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN.
«На данный момент контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжелое», – сказал Блинкен (цитата по ТАСС).
Глава госдепа добавил, что контрнаступление Украины, как рассчитывают США, подлится не менее нескольких месяцев.
20 июня заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США изначально осознавали, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и что потери ВСУ являются лишь частью конфликта.
Ранее 23 июля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что контрнаступление Украины провалилось. Путин отметил, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации было уничтожено рекордное количество техники, которую иностранные государства поставили Украине. По данным Лукашенко, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley.
По оценке Лукашенко, который ссылался на данные США, Украина с начала контрнаступления потеряла 26 000 военных.
ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа он сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские.