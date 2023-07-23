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Политика

США признали, что контрнаступление ВСУ идет тяжело

Ведомости

Контрнаступление украинской армии идет тяжело, украинцы в ходе боевых действий столкнулись с рядом серьезных проблем, включая хорошо подготовленные оборонительные позиции Вооруженных сил России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN.

«На данный момент контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжелое», – сказал Блинкен (цитата по ТАСС).

Глава госдепа добавил, что контрнаступление Украины, как рассчитывают США, подлится не менее нескольких месяцев.

20 июня заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США изначально осознавали, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и что потери ВСУ являются лишь частью конфликта.

Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии

По мнению президента, ВСУ несут потери «из-за своей глупости»

Ранее 23 июля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что контрнаступление Украины провалилось. Путин отметил, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации было уничтожено рекордное количество техники, которую иностранные государства поставили Украине. По данным Лукашенко, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley.

По оценке Лукашенко, который ссылался на данные США, Украина с начала контрнаступления потеряла 26 000 военных. 

ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа он сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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