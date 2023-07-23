США признали, что контрнаступление ВСУ идет тяжело

Ранее 23 июля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что контрнаступление Украины провалилось. Путин отметил, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации было уничтожено рекордное количество техники, которую иностранные государства поставили Украине. По данным Лукашенко, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley.