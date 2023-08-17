Лукашенко: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 45 000 солдат
Войска Украины потеряли уже 45 000 человек убитыми и тяжело раненными с начала контрнаступления, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«А вы идете... как в кино немцев показывают, на баррикады, но вы не доходите даже, это мы видим, даже до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами, у вас 45 000 за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда», – рассказал он.
По данным Лукашенко, Украина теряет во время активизации боевых действий по 1500 военнослужащих в сутки.
ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Одновременно с этим российские войска проводят наступление на Купянском направлении.
В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось. 21 июля Путин заявил, что Киев не может добиться каких-либо результатов при контрнаступлении, ему в этом не помогают ни поставляемая Западом техника, ни тысячи иностранных наемников. По его словам, «при самоубийственных атаках» Украина потеряла десятки тысяч солдат.
Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники. По его словам, среди потерянных Киевом вооружений: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из западных стран. 15 августа министр заявил о почти полном исчерпании военного ресурса Украины.