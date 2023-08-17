Лукашенко: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 45 000 солдат

«А вы идете... как в кино немцев показывают, на баррикады, но вы не доходите даже, это мы видим, даже до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами, у вас 45 000 за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда», – рассказал он.