ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Одновременно с этим российские войска проводят наступление на купянском направлении. На его фоне украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. 13 августа в регионе сообщили об эвакуации 204 человек. Позже глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским военным осталось пройти «считаные километры» до Купянска.