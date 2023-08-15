Шойгу заявил о почти полном исчерпании военного ресурса Украины
Военный ресурс Украины почти полностью исчерпан, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.
По оценке министра, «разрекламированное» наступление Украины показало, что ее вооруженным силам не удалось добиться результатов несмотря на всю военную помощь стран Запада.
«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шойгу считает, что политика США по части помощи Украине направлена на зачистку военных арсеналов их партнеров и, как следствие, расчистку рынка для собственной военной продукции.
ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Одновременно с этим российские войска проводят наступление на купянском направлении. На его фоне украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. 13 августа в регионе сообщили об эвакуации 204 человек. Позже глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским военным осталось пройти «считаные километры» до Купянска.
В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось. 21 июля Путин заявил, что Киев не может добиться каких-либо результатов при контрнаступлении, ему в этом не помогают ни поставляемая Западом техника, ни тысячи иностранных наемников. По его словам, «при самоубийственных атаках» Украина потеряла десятки тысяч солдат.
Позднее Шойгу сообщил, что Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники. По его словам, среди потерянных Киевом вооружений: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из США, Германии, Франции, Польши и Великобритании. Министр подчеркнул, что поставляемое Западом вооружение только затягивает военный конфликт.