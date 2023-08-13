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Украина начала эвакуацию Купянского района

Киев предпринял такой шаг на фоне продвижения Вооруженных сил России
Полина Худякова
Пресс-служба Минобороны

С 9 августа украинские власти эвакуировали из Купянского района 204 человека, причем около половины от этого количества покинули населенные пункты только за последние сутки, сообщил 13 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

За сутки, как уточнил в своем Telegram-канале Синегубов, из Купянского района эвакуировали 111 человек. Начиная с 9 августа, когда власти впервые призвали жителей покинуть территорию района, в другие части Харьковской области и остальной Украины уехали 204 человек. 

По его данным, на Купянском направлении продолжаются бои.

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9 августа исполняющий обязанности главы военной администрации Купянского района Андрей Канашевич призвал жителей к эвакуации. Синегубов тогда заявлял, что в районе эвакуация может затронуть более 11 000 человек.

На следующий день, 10 августа, была объявлена обязательная эвакуация Купянского района. В распоряжения военной администрации сообщалось, что мероприятия проведут на «приближенных к зоне боевых действий» территориях. В частности, эвакуация была объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорится о 37 населенных пунктах.

Последние несколько месяцев российское Минобороны сообщает об успешном наступлении на Купянском направлении. 9 августа в ведомстве заявили, что в районах Новоселовского в ЛНР было отражено шесть атак и контратак ВСУ. Днем ранее Минобороны сообщило, что российские силы заняли более выгодные позиции в районе Ольшан Харьковской области.

8 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По его словам, движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

В свежей сводке о ходе спецоперации Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении российские военные успешно отразили шесть атак и контратак подразделений трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, а также Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

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