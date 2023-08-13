Украина начала эвакуацию Купянского района

На следующий день, 10 августа, была объявлена обязательная эвакуация Купянского района. В распоряжения военной администрации сообщалось, что мероприятия проведут на «приближенных к зоне боевых действий» территориях. В частности, эвакуация была объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорится о 37 населенных пунктах.