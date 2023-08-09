Власти призвали жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться

Как заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, в районе может быть проведена принудительная эвакуация детей из 53 населенных пунктов. «Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 000 человек, в том числе 600 детей», – уточнил он у себя в Telegram-канале.