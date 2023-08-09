Власти призвали жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться
Власти Купянского района Харьковской области, подконтрольного Украине. призвали жителей к эвакуации. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич.
«Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», – написал Канашевич в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской, запрещена).
Как заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, в районе может быть проведена принудительная эвакуация детей из 53 населенных пунктов. «Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 000 человек, в том числе 600 детей», – уточнил он у себя в Telegram-канале.
Последние несколько месяцев российское Минобороны сообщает об успешном наступлении на купянском направлении. 9 августа в ведомстве заявили, что в районах Новоселовского в ЛНР было отражено шесть атак и контратак ВСУ. Днем ранее Минобороны сообщило, что российские силы заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области.
8 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По его словам, движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».