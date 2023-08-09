Газета
Политика

Власти призвали жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться

Ведомости

Власти Купянского района Харьковской области, подконтрольного Украине. призвали жителей к эвакуации. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич.

«Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», – написал Канашевич в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской, запрещена).

Как заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, в районе может быть проведена принудительная эвакуация детей из 53 населенных пунктов. «Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 000 человек, в том числе 600 детей», – уточнил он у себя в Telegram-канале.

Ранее по теме: Минобороны: российские войска продвинулись на три километра в Харьковской области

Последние несколько месяцев российское Минобороны сообщает об успешном наступлении на купянском направлении. 9 августа в ведомстве заявили, что в районах Новоселовского в ЛНР было отражено шесть атак и контратак ВСУ. Днем ранее Минобороны сообщило, что российские силы заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. 

8 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По его словам, движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных