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Минобороны: российские войска продвинулись на три километра в Харьковской области

Ведомости

За последние трое суток Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Харьковской области на 11 километров по фронту и более чем на три километра в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны.

«На Купянском направлении штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области», – говорится в сводке военного ведомства.

На том же направлении в районе Синьковка Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки ЛНР российские войска отразили 12 контратак ВСУ. Вблизи Купянска, Котляровки и Берестового Харьковской области ВС РФ поразили скопление живой силы и техники противника.

Кроме того, в течение суток ВСУ пытались провести наступление на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. Российские войска отразили в общей сложности шесть атак на этих направлениях.

6 и 7 августа Минобороны сообщало о захвате опорных и наблюдательных пунктов ВСУ в районе Ольшан. Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что противник попытался провести четыре контратаки в ходе боев вблизи Ольшан и еще три в районе Новоселовского. Российские военные отразили все атаки противника, подчеркнул полковник.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии субъекты вошли в состав России. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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