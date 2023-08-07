Минобороны: российские войска продвинулись на три километра в Харьковской области
За последние трое суток Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Харьковской области на 11 километров по фронту и более чем на три километра в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны.
«На Купянском направлении штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области», – говорится в сводке военного ведомства.
На том же направлении в районе Синьковка Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки ЛНР российские войска отразили 12 контратак ВСУ. Вблизи Купянска, Котляровки и Берестового Харьковской области ВС РФ поразили скопление живой силы и техники противника.
Кроме того, в течение суток ВСУ пытались провести наступление на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. Российские войска отразили в общей сложности шесть атак на этих направлениях.
6 и 7 августа Минобороны сообщало о захвате опорных и наблюдательных пунктов ВСУ в районе Ольшан. Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что противник попытался провести четыре контратаки в ходе боев вблизи Ольшан и еще три в районе Новоселовского. Российские военные отразили все атаки противника, подчеркнул полковник.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии субъекты вошли в состав России. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии.