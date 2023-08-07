Минобороны: российские войска продвинулись на три километра в Харьковской области

6 и 7 августа Минобороны сообщало о захвате опорных и наблюдательных пунктов ВСУ в районе Ольшан. Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что противник попытался провести четыре контратаки в ходе боев вблизи Ольшан и еще три в районе Новоселовского. Российские военные отразили все атаки противника, подчеркнул полковник.