Газета
Политика

Минобороны сообщило о захвате семи опорных пунктов ВСУ

Ведомости

Российские войска захватили семь опорных пунктов и девять наблюдательных постов ВСУ в районе Ольшан Харьковской области и разгромили украинскую роту пехоты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского.

В ходе боев ВСУ провели четыре контратаки, их удалось отбить. «Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства "Спартан". Два боевика захвачены в плен», – заявил Зыбинский.

Еще три попытки наступательных действий противник предпринял в полосе обороны в районе Новоселовского. Российские войска отразили все атаки, потери ВСУ составили до взвода пехоты, уточнил полковник. 

Ранее по теме: Минобороны рассказало о групповом ударе по авиабазам ВСУ

6 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и захватили четыре опорных пункта, семь наблюдательных постов ВСУ, а также разгромили до роты живой силы противника. Как следует из сводки, опубликованной военным ведомством в тот же день, Вооруженные силы РФ отразили восемь атак и контратак ВСУ в районах Ольшан, Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии субъекты вошли в состав России. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных