Минобороны сообщило о захвате семи опорных пунктов ВСУ
Российские войска захватили семь опорных пунктов и девять наблюдательных постов ВСУ в районе Ольшан Харьковской области и разгромили украинскую роту пехоты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» полковника Сергея Зыбинского.
В ходе боев ВСУ провели четыре контратаки, их удалось отбить. «Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства "Спартан". Два боевика захвачены в плен», – заявил Зыбинский.
Еще три попытки наступательных действий противник предпринял в полосе обороны в районе Новоселовского. Российские войска отразили все атаки, потери ВСУ составили до взвода пехоты, уточнил полковник.
6 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и захватили четыре опорных пункта, семь наблюдательных постов ВСУ, а также разгромили до роты живой силы противника. Как следует из сводки, опубликованной военным ведомством в тот же день, Вооруженные силы РФ отразили восемь атак и контратак ВСУ в районах Ольшан, Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии субъекты вошли в состав России. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии.