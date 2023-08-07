Минобороны сообщило о захвате семи опорных пунктов ВСУ

6 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и захватили четыре опорных пункта, семь наблюдательных постов ВСУ, а также разгромили до роты живой силы противника. Как следует из сводки, опубликованной военным ведомством в тот же день, Вооруженные силы РФ отразили восемь атак и контратак ВСУ в районах Ольшан, Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР.