Минобороны рассказало о групповом ударе по авиабазам ВСУ

В областной военной администрации (ОВА) Хмельницкой области тем временем сообщили, что с вечера 5 августа было зафиксировано три воздушных атаки. По данным замглавы ОВА Сергея Тюрина, была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. В Староконстантиновской общине, как отмечали украинские СМИ, расположен военный аэродром.