Минобороны рассказало о групповом ударе по авиабазам ВСУ
Российские военные в ночь на воскресенье, 6 августа, нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским авиабазам в Хмельницкой и Ровенской областях, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области», – говорится в сообщении.
Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.
В областной военной администрации (ОВА) Хмельницкой области тем временем сообщили, что с вечера 5 августа было зафиксировано три воздушных атаки. По данным замглавы ОВА Сергея Тюрина, была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. В Староконстантиновской общине, как отмечали украинские СМИ, расположен военный аэродром.