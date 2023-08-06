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Минобороны рассказало о групповом ударе по авиабазам ВСУ

Ведомости

Российские военные в ночь на воскресенье, 6 августа, нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским авиабазам в Хмельницкой и Ровенской областях, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области», – говорится в сообщении.

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

В областной военной администрации (ОВА) Хмельницкой области тем временем сообщили, что с вечера 5 августа было зафиксировано три воздушных атаки. По данным замглавы ОВА Сергея Тюрина, была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. В Староконстантиновской общине, как отмечали украинские СМИ, расположен военный аэродром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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