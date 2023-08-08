Пять населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль России
Российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала».
«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», – сказал Ганчев (цитата по ТАСС). Такой результат продвижения российских сил он назвал «серьезным показателем».
Глава ВГА отметил, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».
По данным ТАСС, 5 июля Ганчев сообщал о контроле России над порядка 25 населенными пунктами. «Если говорить о количестве населения, которое у нас там проживает, то это около 3000 человек», – сказал он в эфире радиостанции «Радио России».