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Общество

Пять населенных пунктов Харьковской области перешли под контроль России

Ведомости

Российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала».

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», – сказал Ганчев (цитата по ТАСС). Такой результат продвижения российских сил он назвал «серьезным показателем».

Глава ВГА отметил, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно». 

По данным ТАСС, 5 июля Ганчев сообщал о контроле России над порядка 25 населенными пунктами. «Если говорить о количестве населения, которое у нас там проживает, то это около 3000 человек», – сказал он в эфире радиостанции «Радио России».

8 августа Минобороны РФ сообщило, что российские войска продолжили наступление на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районе Ольшан Харьковской области. 7 августа ведомство заявляло о продвижении ВС РФ за три дня на три километра вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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