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Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны

Ведомости

Российские войска продолжили наступление на купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области», – говорится в сводке.

Кроме того, в течение суток Вооруженные силы России отразили на донецком направлении 18 атак, а на южнодонецком и краснолиманском – по три. В районе Красноармейска ДНР российские военные поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица», отметили в Минобороны.

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7 августа Минобороны РФ заявило о продвижении российских войск за три дня на три километра вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. 6 и 7 августа ведомство сообщало о захвате опорных и наблюдательных пунктов ВСУ в районе Ольшаны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии субъекты вошли в состав России.

ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, с начала контрнаступления Украина потеряла более 43 000 военнослужащих и свыше 4900 единиц различного вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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