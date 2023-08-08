Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны
Российские войска продолжили наступление на купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области», – говорится в сводке.
Кроме того, в течение суток Вооруженные силы России отразили на донецком направлении 18 атак, а на южнодонецком и краснолиманском – по три. В районе Красноармейска ДНР российские военные поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица», отметили в Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии субъекты вошли в состав России.
ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, с начала контрнаступления Украина потеряла более 43 000 военнослужащих и свыше 4900 единиц различного вооружения.