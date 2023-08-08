Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны

Кроме того, в течение суток Вооруженные силы России отразили на донецком направлении 18 атак, а на южнодонецком и краснолиманском – по три. В районе Красноармейска ДНР российские военные поразили передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица», отметили в Минобороны.