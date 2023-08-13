Российские военные захватили два пункта ВСУ на Купянском направлении
Российские штурмовые группы захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Российские военные взяли под контроль три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана, рассказал Зыбинский. Противник контратаковал в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка, все атаки были отбиты.
Накануне о результатах наступления на Купянском направлении сообщали в Минобороны. По данным военных, российские штурмовые подразделения продолжили наступление, «улучшив положение по переднему краю». За сутки на этом направлении было отражено восемь атак и контратак украинской армии.