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Российские военные захватили два пункта ВСУ на Купянском направлении

Ведомости

Российские штурмовые группы захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Российские военные взяли под контроль три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана, рассказал Зыбинский. Противник контратаковал в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка, все атаки были отбиты.

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Накануне о результатах наступления на Купянском направлении сообщали в Минобороны. По данным военных, российские штурмовые подразделения продолжили наступление, «улучшив положение по переднему краю». За сутки на этом направлении было отражено восемь атак и контратак украинской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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