Минобороны сообщило об ударе по украинскому военному аэродрому
ВС России 11 августа нанесли групповой удар высокоточным дальнобойным оружием по военному аэродрому под городом Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей новой сводке.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.
На купянском направлении российские штурмовые подразделения продолжили наступление в минувшие сутки, улучшив положение по переднему краю, заявили в Минобороны. За сутки на этом направлении было отражено восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ.
Украинские силы, в свою очередь, пытались наступать на четырех направлениях, отметили в Минобороны. Так, на донецком направлении было отражено семь атак ВСУ в районах Клещеевки, Яковлевки, Водяного, Красногоровки и Невельского в ДНР. Под Первомайским был уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ.
На южнодонецком направлении было отражено две атаки украинских войск под Урожайным в ДНР. На запорожском российские силы отбили три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. На краснолиманском направлении ВСУ трижды пытались атаковать под Сергеевкой в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.
Ранее сегодня Минобороны сообщило о пресечении ночной атаки дронами ВСУ на Крым. 14 дронов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
В своей сводке от 11 августа российское военное ведомство сообщало о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Запорожьем. Кроме того, на запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили три атаки ВСУ в районе Успеновка и Работино Запорожской области. Пять атак российские военные пресекли на донецком направлении, четыре – на купянском, три – на южнодонецком, еще две – на краснолиманском.
ВСУ ведут наступательные действия более двух месяцев, с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. Одновременно с этим российские войска проводят наступление на купянском направлении. На его фоне украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. Вывозить людей будут из 37 населенных пунктов. Позже глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским военным осталось пройти «считаные километры» до Купянска.