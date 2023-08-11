Минобороны сообщило о поражении базы иностранных наемников в районе Запорожья

Кромет того, на запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили три атаки ВСУ в районе Успеновка и Работино Запорожской области. Пять атак российские военные пресекли на донецком направлении, четыре – на купянском, три – на южнодонецком, еще две – на краснолиманском.