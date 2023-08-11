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Минобороны сообщило о поражении базы иностранных наемников в районе Запорожья

Ведомости

Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников под Запорожьем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», – говорится в сводке ведомства.

Кромет того, на запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили три атаки ВСУ в районе Успеновка и Работино Запорожской области. Пять атак российские военные пресекли на донецком направлении, четыре – на купянском, три – на южнодонецком, еще две – на краснолиманском.

Российские войска улучшили тактическое положение в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. Вблизи Старомайорского ДНР была сорвана попытка ВСУ провести разведку боем.

Накануне, 10 августа, Минобороны сообщило об отражении атаки противника под Успеновкой Запорожской области. В районах Торского и Авдеевки ДНР были уничтожены два пункта управления ВСУ. На купянском направлении российские войска также улучшили положение по переднему краю.

На фоне наступления ВС РФ украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. Вывозить людей будут из 37 населенных пунктов. Позже глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским военным осталось пройти «считанные километры» до Купянска.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. субъекты по итогам референдумов вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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