Минобороны сообщило о поражении базы иностранных наемников в районе Запорожья
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников под Запорожьем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», – говорится в сводке ведомства.
Кромет того, на запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили три атаки ВСУ в районе Успеновка и Работино Запорожской области. Пять атак российские военные пресекли на донецком направлении, четыре – на купянском, три – на южнодонецком, еще две – на краснолиманском.
Российские войска улучшили тактическое положение в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. Вблизи Старомайорского ДНР была сорвана попытка ВСУ провести разведку боем.
Накануне, 10 августа, Минобороны сообщило об отражении атаки противника под Успеновкой Запорожской области. В районах Торского и Авдеевки ДНР были уничтожены два пункта управления ВСУ. На купянском направлении российские войска также улучшили положение по переднему краю.
На фоне наступления ВС РФ украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. Вывозить людей будут из 37 населенных пунктов. Позже глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российским военным осталось пройти «считанные километры» до Купянска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. субъекты по итогам референдумов вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.