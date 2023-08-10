Ганчев: российским силам осталось пройти «считанные километры» до Купянска
Вооруженным силам России осталось пройти «считанные километры» до Купянска Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции и, в зависимости от удобства расположения, формируется и выравнивается линия обороны», – сказал Ганчев в эфире «Соловьев. Live» (цитата по ТАСС).
Последние несколько месяцев Минобороны сообщает о продвижении российских войск на купянском направлении. Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ «улучшили положение по переднему краю», в частности, армия отразила семь контратак ВСУ на этом направлении в ЛНР и Харьковской области.
10 августа украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе. Эвакуировать людей будут с «приближенных к зоне боевых действий» территорий, в том числе с левого берега реки Оскол в Купянске, из поселка Ковшаровка и города Купянск-Узловой.
За день до этого, 9 августа, глава украинской военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявлял, что в районе может быть проведена принудительная эвакуация детей из 53 населенных пунктов. По его слова, эвакуации подлежат более 11 000 человек, в том числе 600 детей.