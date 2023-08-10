Ганчев: российским силам осталось пройти «считанные километры» до Купянска

«Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции и, в зависимости от удобства расположения, формируется и выравнивается линия обороны», – сказал Ганчев в эфире «Соловьев. Live» (цитата по ТАСС).