Газета
Политика

Ганчев: российским силам осталось пройти «считанные километры» до Купянска

Ведомости

Вооруженным силам России осталось пройти «считанные километры» до Купянска Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции и, в зависимости от удобства расположения, формируется и выравнивается линия обороны», – сказал Ганчев в эфире «Соловьев. Live» (цитата по ТАСС).

Последние несколько месяцев Минобороны сообщает о продвижении российских войск на купянском направлении. Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ «улучшили положение по переднему краю», в частности, армия отразила семь контратак ВСУ на этом направлении в ЛНР и Харьковской области.

Ранее по теме: Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны

10 августа украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе. Эвакуировать людей будут с «приближенных к зоне боевых действий» территорий, в том числе с левого берега реки Оскол в Купянске, из поселка Ковшаровка и города Купянск-Узловой. 

За день до этого, 9 августа, глава украинской военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявлял, что в районе может быть проведена принудительная эвакуация детей из 53 населенных пунктов. По его слова, эвакуации подлежат более 11 000 человек, в том числе 600 детей.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных