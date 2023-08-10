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Минобороны сообщило об улучшении положения на купянском направлении

Ведомости

Российские военные в ходе наступления улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили семь контратак ВСУ на этом направлении в ЛНР и Харьковской области. Еще 17 атак противника было отбито в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска в ДНР на донецком направлении. 

Две атаки ВСУ российские войска отразили в районе Урожайного ДНР на южнодонецком направлении. Кроме того, две атаки противника были пресечены на запорожском и краснолиманском направлениях.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ отступили из Урожайного после удара российской артиллерии и авиации. Он добавил, что российские войска ежедневно продвигаются на краснолиманском и купянском направлениях, не давая противнику закрепиться.

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Украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. Вывозить людей будут с «приближенных к зоне боевых действий» территорий. В частности, эвакуация объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорится о 37 населенных пунктах.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии субъекты вошли в состав России.

Последние несколько месяцев Минобороны сообщает о продвижении российских войск на купянском направлении. Накануне, 9 августа, ВС РФ улучшили тактическое положение, продолжив наступление. В частности, российские военные отразили шесть атак и контратак противника в ЛНР и Харьковской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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