Минобороны сообщило об улучшении положения на купянском направлении

Украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. Вывозить людей будут с «приближенных к зоне боевых действий» территорий. В частности, эвакуация объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорится о 37 населенных пунктах.