В Минобороны сообщили о наступлении на Купянском направлении

На этом направлении за сутки было отражено шесть атак и контратак подразделений ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и урочища Маньковка Харьковской области. На донецком направлении ВС России отразили пять атак противника, а на запорожском – три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. На краснолиманском направлении было отражено две атаки украинской стороны.