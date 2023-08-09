Группировка «Центр» отразила шесть атак ВСУ

8 августа Минобороны в ежедневной сводке сообщило, что ВС России продолжили наступление на купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. Помимо этого, за сутки российские военные отразили на донецком направлении 18 атак противника и по три – на южнодонецком и краснолиманском направлениях.