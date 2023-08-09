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Группировка «Центр» отразила шесть атак ВСУ

Ведомости

Силы группировки «Центр» отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях, в результате потери противника составили около 60 человек. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — сказал он.

В ходе отражения атак российские военнослужащие нанесли удары по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество ЛНР.

8 августа Минобороны в ежедневной сводке сообщило, что ВС России продолжили наступление на купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. Помимо этого, за сутки российские военные отразили на донецком направлении 18 атак противника и по три – на южнодонецком и краснолиманском направлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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