Группировка «Центр» отразила шесть атак ВСУ
Силы группировки «Центр» отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях, в результате потери противника составили около 60 человек. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — сказал он.
В ходе отражения атак российские военнослужащие нанесли удары по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество ЛНР.
8 августа Минобороны в ежедневной сводке сообщило, что ВС России продолжили наступление на купянском направлении и заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны Харьковской области. Помимо этого, за сутки российские военные отразили на донецком направлении 18 атак противника и по три – на южнодонецком и краснолиманском направлениях.