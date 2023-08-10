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Пушилин сообщил, что от Клещеевки «практически ничего не осталось»

Ведомости

Клещеевка в Донецкой народной республике вся перерыта от снарядов, в результате боев от села «практически ничего не осталось». Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Пушилин назвал бои в районе Клещеевки тяжелыми, пояснив, что населенный пункт важен «как высота для контроля за Артемовском». По его словам, ВСУ «еле-еле уже удерживаются» на своих позициях. Пушилин также высоко оценил действия российских военных, назвав их героями.

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В начале августа советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку по-прежнему продолжаются. Он подчеркнул, что Клещеевка находится под контролем российских войск. По словам Гагина, часть высот в районе села занята ВСУ, противник ведет оттуда огонь по подступам к Артемовску. Он назвал сложившуюся ситуацию проблемной, выразив уверенность, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) «эту проблему решат».

9 августа Минобороны РФ заявило об отражении пяти атак ВСУ в районе Миньковки, Красного, Авдеевки и севернее Клещеевки в ДНР. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Минобороны сообщило о взятии Клещеевки 20 января 2023 г. Артемовск перешел под контроль России 21 мая этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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