В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Минобороны сообщило о взятии Клещеевки 20 января 2023 г. Андреевка и Курдюмовка перешли под контроль России 30 ноября и 1 декабря прошлого года соответственно. О взятии Артемовска Минобороны сообщило 21 мая этого года.