В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредотачивают силы на подступах к Артемовску в ДНР, идут бои за населенные пункты вблизи города – Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает «РИА Новости».
«На Артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку – они до сих пор продолжаются», – сказал он.
Гагин пояснил, что эти населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать» Артемовск. Советник врио главы ДНР подчеркнул, что Клещеевка находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, часть высот в районе села занята ВСУ, противник ведет оттуда огонь по подступам к Артемовску. Гагин назвал сложившуюся ситуацию проблемной, выразив уверенность, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) «эту проблему решат».
Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ на Лисичанском направлении. В частности, были уничтожены украинские бронетранспортер и БМП в районах Богдановки и Клещеевки, передает ТАСС.
30 июля Минобороны РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на Донецком направлении в районах Клещеевки, Андреевки и Красногоровки. 1 августа врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что ВСУ продолжают попытки наступления в районе Майорска, а также обстреливают Клещеевку. Он уточнил, что Клещеевка остается под контролем российских военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Минобороны сообщило о взятии Клещеевки 20 января 2023 г. Андреевка и Курдюмовка перешли под контроль России 30 ноября и 1 декабря прошлого года соответственно. О взятии Артемовска Минобороны сообщило 21 мая этого года.
ВСУ ведут наступательные действия на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях с 4 июня. Российские власти утверждают, что контрнаступление не приносит Киеву достижения поставленных целей. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что ВСУ несут большие потери, все попытки наступления противника пресекаются.