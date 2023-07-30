Минобороны сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ

26 июля Минобороны сообщило о продолжающихся попытках ВСУ наступать по трем направлениям, тогда за сутки было отражено девять атак противника. Помимо этого 25 июля ведомство сообщило о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка на Краснолиманском направлении. В июле в министерстве также рассказали об ударах по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, цехам, где собирались беспилотные катера.