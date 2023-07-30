Минобороны сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались наступать в течение суток на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, российские силы отражали атаки ударами авиации и огнем артиллерии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В частности, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили семь атак ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР). В районе Дзержинска также был уничтожен склад боеприпасов одной из украинских бригад территориальной обороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях работали подразделения группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией они отразили атаку в районе Успеновки Запорожской области, говорится в сообщении.
Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки в районе населенного пункта Ковалевка Луганской народной республики (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. На Купянском направлении, по данным оборонного ведомства, штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступательные действия в направлении поселка Новоселовское ЛНР, продвинуться удалось на 300 м в глубину обороны противника.
В Днепропетровской области российские силы уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, добавили в Минобороны. Кроме того, в районе Воздвиженки ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.
26 июля Минобороны сообщило о продолжающихся попытках ВСУ наступать по трем направлениям, тогда за сутки было отражено девять атак противника. Помимо этого 25 июля ведомство сообщило о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка на Краснолиманском направлении. В июле в министерстве также рассказали об ударах по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, цехам, где собирались беспилотные катера.