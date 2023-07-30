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Минобороны сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались наступать в течение суток на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, российские силы отражали атаки ударами авиации и огнем артиллерии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 

В частности, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили семь атак ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР). В районе Дзержинска также был уничтожен склад боеприпасов одной из украинских бригад территориальной обороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях работали подразделения группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией они отразили атаку в районе Успеновки Запорожской области, говорится в сообщении.

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Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки в районе населенного пункта Ковалевка Луганской народной республики (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. На Купянском направлении, по данным оборонного ведомства, штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступательные действия в направлении поселка Новоселовское ЛНР, продвинуться удалось на 300 м в глубину обороны противника. 

В Днепропетровской области российские силы уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, добавили в Минобороны. Кроме того, в районе Воздвиженки ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.

26 июля Минобороны сообщило о продолжающихся попытках ВСУ наступать по трем направлениям, тогда за сутки было отражено девять атак противника. Помимо этого 25 июля ведомство сообщило о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка на Краснолиманском направлении. В июле в министерстве также рассказали об ударах по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, цехам, где собирались беспилотные катера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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