Рогов сообщил о новой волне контрнаступления на запорожском фронте
ВСУ перешли к новой попытке наступления на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Запорожский фронт – началась вторая волна "контрнаступа" ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на ореховском направлении», – написал он.
По словам Рогова, рано утром 26 июля ВСУ «пошли на штурм» позиций российской армии в районе населенного пункта Работино. Он отметил, что основной удар был нанесен северо-восточнее этого населенного пункта.
В ежедневной сводке за 25 июля Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов и пресечении деятельности группы диверсантов в районе Дорожнянки Запорожской области. 23 июля Минобороны России сообщило об отражении двух атак групп диверсантов в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении.
ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN признал, что контрнаступление украинской армии идет тяжело, украинцы столкнулись с рядом серьезных проблем, в том числе с хорошо подготовленными оборонительными позициями ВС России.