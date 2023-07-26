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Рогов сообщил о новой волне контрнаступления на запорожском фронте

Ведомости

ВСУ перешли к новой попытке наступления на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Запорожский фронт – началась вторая волна "контрнаступа" ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на ореховском направлении», – написал он. 

По словам Рогова, рано утром 26 июля ВСУ «пошли на штурм» позиций российской армии в районе населенного пункта Работино. Он отметил, что основной удар был нанесен северо-восточнее этого населенного пункта.

В ежедневной сводке за 25 июля Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов и пресечении деятельности группы диверсантов в районе Дорожнянки Запорожской области. 23 июля Минобороны России сообщило об отражении двух атак групп диверсантов в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении.

ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN признал, что контрнаступление украинской армии идет тяжело, украинцы столкнулись с рядом серьезных проблем, в том числе с хорошо подготовленными оборонительными позициями ВС России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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