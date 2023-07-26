Рогов сообщил о новой волне контрнаступления на запорожском фронте

ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN признал, что контрнаступление украинской армии идет тяжело, украинцы столкнулись с рядом серьезных проблем, в том числе с хорошо подготовленными оборонительными позициями ВС России.