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Минобороны сообщило об ударе по аэродромам ВСУ

Ведомости

Российские военнослужащие нанесли удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, цехам, где собирались беспилотные катера, а также по местам их хранения и складам военной техники из западных стран, все назначенные цели были достигнуты. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны. 

«ВС РФ нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сказано в сообщении. 

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В Минобороны также рассказали, что за последние сутки ВСУ предприняли несколько атак на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. В сумме на трех направлениях было отражено 11 атак, в том числе девять – на Донецком направлении. В районе населенного пункта Клещеевка в ДНР было отражено четыре атаки. На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили склад боеприпасов.

26 июля Минобороны сообщило о продолжающихся попытках ВСУ наступать по этим трем направлениям. За сутки было отражено девять атак противника. Помимо этого 25 июля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка на Краснолиманском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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