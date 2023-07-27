Минобороны сообщило об ударе по аэродромам ВСУ

В Минобороны также рассказали, что за последние сутки ВСУ предприняли несколько атак на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. В сумме на трех направлениях было отражено 11 атак, в том числе девять – на Донецком направлении. В районе населенного пункта Клещеевка в ДНР было отражено четыре атаки. На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили склад боеприпасов.