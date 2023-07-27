Минобороны сообщило об ударе по аэродромам ВСУ
Российские военнослужащие нанесли удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, цехам, где собирались беспилотные катера, а также по местам их хранения и складам военной техники из западных стран, все назначенные цели были достигнуты. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.
«ВС РФ нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сказано в сообщении.
В Минобороны также рассказали, что за последние сутки ВСУ предприняли несколько атак на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. В сумме на трех направлениях было отражено 11 атак, в том числе девять – на Донецком направлении. В районе населенного пункта Клещеевка в ДНР было отражено четыре атаки. На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили склад боеприпасов.
26 июля Минобороны сообщило о продолжающихся попытках ВСУ наступать по этим трем направлениям. За сутки было отражено девять атак противника. Помимо этого 25 июля Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка на Краснолиманском направлении.