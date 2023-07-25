Армия России взяла под контроль Сергеевку на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Противовоздушная оборона (ПВО) России перехватила 10 снарядов реактивной системы HIMARS, а также 22 беспилотника ВСУ. Кроме того, силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области.
Оборонное ведомство также сообщило об отражении восьми атак ВСУ на Донецком направлении. По данным министерства, потери Украины на этом направлении составили более 280 военнослужащих. На Краснолиманском направлении были отражены четыре атаки Украины, украинские потери составили до 190 человек.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли танк и до 140 человек. На Херсонском направлении была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Акация», потери противника – 60 военных. Кроме того, российские силы отразили четыре атаки в районе Старомайорского в Донецкой области.
Минобороны сообщило и об уничтожении складов с боеприпасами и топлива двух украинских бригад в Запорожской области. Склад боеприпасов также был уничтожен в ДНР, где российские силы поразили четыре бригады теробороны Украины. В Житомирской области армия уничтожила склады вооружений, поставленных на Украину из западных стран, отметили в ведомстве. Также в Черкасской области был поражен пункт дислокации иностранных наемников.
Ранее ВСУ попытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. По данным военного ведомства, Украина пыталась атаковать корабль двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. Они были уничтожены на дистанции 1000 и 800 м.
22 июля Минобороны сообщило об уничтожении «большого количества» польских и немецких наемников в результате удара по территории Академии сухопутных войск ВСУ во Львове. Тогда же армия России отразила 14 атак украинских военных на Донецком направлении. У Новгородского и Константиновки в ДНР уничтожены склады боеприпасов.