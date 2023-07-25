Армия России взяла под контроль Сергеевку на Краснолиманском направлении

Минобороны сообщило и об уничтожении складов с боеприпасами и топлива двух украинских бригад в Запорожской области. Склад боеприпасов также был уничтожен в ДНР, где российские силы поразили четыре бригады теробороны Украины. В Житомирской области армия уничтожила склады вооружений, поставленных на Украину из западных стран, отметили в ведомстве. Также в Черкасской области был поражен пункт дислокации иностранных наемников.