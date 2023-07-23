Путин заявил о рекордном количестве уничтоженной за сутки иностранной техники

Минобороны 23 июля привело данные по потерям ВСУ за последние сутки. В частности, Киев на нескольких направлениях потерял 7 танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.