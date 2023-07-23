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Политика

Путин заявил о рекордном количестве уничтоженной за сутки иностранной техники

Ведомости

За прошедшие сутки в зоне спецоперации было уничтожено рекордное количество техники, которую иностранные государства поставили Украине. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко, которая прошла под Санкт-Петербургом.

По данным Лукашенко, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley. 

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, с украинской стороны «действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой».

Минобороны 23 июля привело данные по потерям ВСУ за последние сутки. В частности, Киев на нескольких направлениях потерял 7 танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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