Путин заявил о рекордном количестве уничтоженной за сутки иностранной техники
За прошедшие сутки в зоне спецоперации было уничтожено рекордное количество техники, которую иностранные государства поставили Украине. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко, которая прошла под Санкт-Петербургом.
По данным Лукашенко, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley.
«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, с украинской стороны «действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой».
Минобороны 23 июля привело данные по потерям ВСУ за последние сутки. В частности, Киев на нескольких направлениях потерял 7 танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.