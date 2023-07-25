Минобороны сообщило о неудачной попытке Украины атаковать российский корабль
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, Украина пыталась атаковать корабль двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. Они были уничтожены на дистанции 1000 и 800 м. В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в Минобороны.
Корабль «Сергей Котов» во время атаки выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря – в 370 км юго-западнее Севастополя. После неудачной атаки Украины он продолжил работу.
11 июня Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катеры были уничтожены из штатного вооружения российского корабля. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, корабль повреждений не получил.