Минобороны сообщило о неудачной попытке Украины атаковать российский корабль

11 июня Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катеры были уничтожены из штатного вооружения российского корабля. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, корабль повреждений не получил.