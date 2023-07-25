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Минобороны сообщило о неудачной попытке Украины атаковать российский корабль

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, Украина пыталась атаковать корабль двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. Они были уничтожены на дистанции 1000 и 800 м. В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в Минобороны.

Корабль «Сергей Котов» во время атаки выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря – в 370 км юго-западнее Севастополя. После неудачной атаки Украины он продолжил работу.

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11 июня Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катеры были уничтожены из штатного вооружения российского корабля. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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