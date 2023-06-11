Минобороны показало видео отражения атаки катеров ВСУ на корабль «Приазовье»
Министерство обороны России опубликовало видео отражения атаки беспилотных катеров вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевой корабль Черноморского флота «Приазовье».
Ранее ведомство сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль. По данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать российский корабль около 1 часа 30 минут шестью морскими быстроходными беспилотными катерами. В министерстве добавили, что, как и во время других подобных атак, ночью в Черном море вел разведку американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.
В Минобороны также подчеркнули, что «Приазовье» обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.
ВСУ уже несколько раз предпринимали попытки атаковать Черноморский флот. Ранее Минобороны сообщало, что 23 марта и 24 апреля Украина пыталась беспилотными катерами атаковать пункты базирования Черноморского флота в Севастополе, а также гражданскую инфраструктуру Крыма.
После этого ведомство заявило, что такие атаки ставят под угрозу продление зерновой сделки. В министерстве тогда сообщили, что анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что они были запущены из порта Одессы, который задействован в черноморской инициативе.