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Минобороны показало видео отражения атаки катеров ВСУ на корабль «Приазовье»

Ведомости

Министерство обороны России опубликовало видео отражения атаки беспилотных катеров вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевой корабль Черноморского флота «Приазовье».

Ранее ведомство сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль. По данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать российский корабль около 1 часа 30 минут шестью морскими быстроходными беспилотными катерами. В министерстве добавили, что, как и во время других подобных атак, ночью в Черном море вел разведку американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

В Минобороны также подчеркнули, что «Приазовье» обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.

ВСУ уже несколько раз предпринимали попытки атаковать Черноморский флот. Ранее Минобороны сообщало, что 23 марта и 24 апреля Украина пыталась беспилотными катерами атаковать пункты базирования Черноморского флота в Севастополе, а также гражданскую инфраструктуру Крыма.

После этого ведомство заявило, что такие атаки ставят под угрозу продление зерновой сделки. В министерстве тогда сообщили, что анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что они были запущены из порта Одессы, который задействован в черноморской инициативе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных