Минобороны показало видео отражения атаки катеров ВСУ на корабль «Приазовье»

После этого ведомство заявило, что такие атаки ставят под угрозу продление зерновой сделки. В министерстве тогда сообщили, что анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что они были запущены из порта Одессы, который задействован в черноморской инициативе.