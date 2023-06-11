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Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 июня попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота, который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль около 1 часа 30 минут шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами, говорится в сообщении.

«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил», – рассказали в оборонном ведомстве.

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По данным Минобороны, ночью, как и во время других подобных атак, в Черном море вел разведку американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

ВСУ уже несколько раз предпринимали попытки атаковать Черноморский флот. Ранее Минобороны сообщало, что 23 марта и 24 апреля Украина пыталась безэкипажными катерами атаковать пункты базирования Черноморского флота в Севастополе, а также гражданскую инфраструктуру Крыма. 24 мая стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили три беспилотных быстроходных катера Украины, которые пытались атаковать разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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