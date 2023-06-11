Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»

ВСУ уже несколько раз предпринимали попытки атаковать Черноморский флот. Ранее Минобороны сообщало, что 23 марта и 24 апреля Украина пыталась безэкипажными катерами атаковать пункты базирования Черноморского флота в Севастополе, а также гражданскую инфраструктуру Крыма. 24 мая стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили три беспилотных быстроходных катера Украины, которые пытались атаковать разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс».