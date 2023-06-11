Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 июня попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота, который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль около 1 часа 30 минут шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами, говорится в сообщении.
«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил», – рассказали в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, ночью, как и во время других подобных атак, в Черном море вел разведку американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.
ВСУ уже несколько раз предпринимали попытки атаковать Черноморский флот. Ранее Минобороны сообщало, что 23 марта и 24 апреля Украина пыталась безэкипажными катерами атаковать пункты базирования Черноморского флота в Севастополе, а также гражданскую инфраструктуру Крыма. 24 мая стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили три беспилотных быстроходных катера Украины, которые пытались атаковать разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс».