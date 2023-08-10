Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из Купянского района

Эвакуация будет проводиться на «приближенных к зоне боевых действий» территориях, в частности, она была объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорится о 37 населенных пунктах.