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Политика

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из Купянского района

Ведомости

Обязательная эвакуация была объявлена в подконтрольном Украине Купянском районе Харьковской области, следует из распоряжения военной администрации района.

Эвакуация будет проводиться на «приближенных к зоне боевых действий» территориях, в частности, она была объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорится о 37 населенных пунктах.

9 августа исполняющий обязанности главы военной администрации Купянского района Андрей Канашевич призвал жителей к эвакуации. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявлял, что в районе может быть проведена принудительная эвакуация детей из 53 населенных пунктов. По его слова, эвакуации подлежат более 11 000 человек, в том числе 600 детей.

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Минобороны России сообщает об успешном наступлении на Купянском направлении последние несколько месяцев. 9 августа в ведомстве заявили, что в районах Новоселовского в ЛНР было отражено шесть атак и контратак ВСУ. Как заявлял глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев, движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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