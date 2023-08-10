Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из Купянского района
Обязательная эвакуация была объявлена в подконтрольном Украине Купянском районе Харьковской области, следует из распоряжения военной администрации района.
Эвакуация будет проводиться на «приближенных к зоне боевых действий» территориях, в частности, она была объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорится о 37 населенных пунктах.
9 августа исполняющий обязанности главы военной администрации Купянского района Андрей Канашевич призвал жителей к эвакуации. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявлял, что в районе может быть проведена принудительная эвакуация детей из 53 населенных пунктов. По его слова, эвакуации подлежат более 11 000 человек, в том числе 600 детей.
Минобороны России сообщает об успешном наступлении на Купянском направлении последние несколько месяцев. 9 августа в ведомстве заявили, что в районах Новоселовского в ЛНР было отражено шесть атак и контратак ВСУ. Как заявлял глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев, движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».