Шойгу назвал число потерь со стороны Украины

Россия только трижды за все время спецоперации называла данные по количеству погибших. 27 июля президент России Владимир Путин рассказал, как обстоит ситуация на запорожском направлении. По его словам, ВСУ понесли очень большие потери личного состава – более 200 человек. При этом потери России составили в 10 раз меньше.