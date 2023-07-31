Шойгу назвал число потерь со стороны Украины
Украина в июле потеряла 20 824 военнослужащих и 2227 единиц военной техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил РФ.
«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», – цитирует «РИА Новости» Шойгу.
По его словам, среди потерянных Киевом вооружений: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из США, Германии, Франции, Польши и Великобритании. Министр подчеркнул, что поставляемое Западом вооружение только затягивает военный конфликт.
Шойгу также сообщил, что российские военнослужащие освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении. Кроме того, сорвана масштабная попытка ВСУ прорвать российскую оборону на ореховском направлении. В результате было уничтожено 63 единицы бронетехники украинских военных.
Министр рассказал о принятии дополнительных мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря с учетом текущей обстановки.
«С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря», – подчеркнул он.
Россия только трижды за все время спецоперации называла данные по количеству погибших. 27 июля президент России Владимир Путин рассказал, как обстоит ситуация на запорожском направлении. По его словам, ВСУ понесли очень большие потери личного состава – более 200 человек. При этом потери России составили в 10 раз меньше.