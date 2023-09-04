Что значит арест миллиардера Коломойского на Украине

Что значит арест миллиардера Коломойского на УкраинеЕго нейтрализация может быть признаком подготовки к «военным» выборам 2024 года в стране
Украинский миллиардер, собственник группы «Приват», спонсор украинских добробатов в 2014 г. и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский (состояние по оценке Forbes – $1 млрд) 2 сентября отправлен под арест до 31 октября. Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Бизнесмен своей вины не признал, отказался вносить залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), рассчитывая подать апелляцию, сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Коломойского в своем Telegram-канале: «Больше не будет многолетнего «бизнеса как обычно» для тех, кто грабил Украину».
Вечером 3 сентября советник офиса президента страны Сергей Лешенко опубликовал материалы, согласно которым у Коломойского есть гражданство Израиля и Кипра, а украинского гражданства он уже лишен. При этом на заседании Шевченковского суда бизнесмена все же называли «гражданином Украины». Ранее информация о лишении Коломойского украинского гражданства появлялась лишь в местных СМИ и в материалах депутата Верховной рады Сергея Власенко, который обнародовал скан соответствующего президентского указа. Официально эти сведения не подтверждалась.
Взлет и падение Коломойского
Коломойский – один из знаковых олигархов Украины и часть неформального постсоветского «днепропетровского клана» в украинском истеблишменте, к которому относился экс-президент Леонид Кучма и политик Юлия Тимошенко. В 1992 г. Коломойский создал крупнейшую в стране финансово-промышленную группу «Приват». В нее входили крупные металлургические комплексы, предприятия ТЭК, включая 42% «Укрнафты» (владеет крупнейшим в стране Кременчугским НПЗ и обеспечивала в 2021 г. 40% украинского рынка бензина), производители удобрений, медиагруппа «1+1» и Приватбанк.
В 2014 г. Коломойский стал губернатором Днепропетровска, сыграл значимую роль в создании военизированных формирований для боевых действий в Донбассе и подавления пророссийских активистов при слабости украинской кадровой армии в начале конфликта. В сообщениях СМИ миллиардер также назывался одним из спонсоров предвыборной кампании Зеленского в 2019 г., где его главным противником был действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Подконтрольный олигарху медиахолдинг «1+1» действительно активно продвигал будущего президента, на одноименном телеканале выходил в 2015–2019 гг. и сериал «Слуга народа», где главную роль президента Украины играл ее будущий президент. Однако официально ни Зеленский, ни Коломойский не признавали наличия деловых связей.
Давление на Коломойского со стороны украинского государства началось в 2015 г. Тогда олигарх вступил в конфликт с президентом Украины Порошенко и был снят с должности губернатора. В 2016 г. Приватбанк был национализирован (окончательно Верховный суд Украины признал национализацию законной в феврале 2023 г.). В 2021 г. Зеленский подписал закон о «деолигархизации»: олигархом будет считаться физлицо, соответствующее трем из четырех признаков: участвует в политической жизни; оказывает значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным собственником предприятия, которое является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов. Коломойскому грозит попадание в список олигархов.
В сентябре 2022 г. сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводили у Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта» и махинациях с «Укртатнафтой». Коломойский с партнером Геннадием Боголюбовым владели 60% акций последней. В ноябре 2022 г. обе компании национализированы.
Личное состояние Коломойского последовательно уменьшалось – на фоне введенных против него и его семьи в 2021 г. санкций США, российской спецоперации (Кременчугский НПЗ прекратил работу из-за боевых действий) и изъятия «Укрнафты» оно сократилось с $1,8 млрд в 2021 г. до $1 млрд в 2023 г. В 2014 г., на взлете политической карьеры миллиардера, его личное состояние оценивалось украинским журналом «Фокус» в $3,39 млрд. При этом в отличие от 2014 г., когда олигарх активно координировал и финансировал вооруженную борьбу с пророссийскими активистами и ополчением, с началом полномасштабных боевых действий на Украине российской армией Коломойский практически исчез из публичного поля. Миллиардер не делал каких-либо значимых заявлений, единственное, что стало известно из расследования «Украинской правды», – что он не покинул страну в феврале – марте 2022 г.
Что значит арест украинского миллиардера
Зеленский не был проектом исключительно Коломойского, он скорее участвовал в нем со своей медиаимперией и, откровенно говоря, действующий президент стал самой неудачной и фатальной инвестицией миллиардера, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Но, очевидно, офис Зеленского надеется окончательно «зачистить» политическое поле от любых возможных рисков, так как надеется все же провести президентские выборы весной 2024 г., полагает эксперт. По его словам, учитывая, что боевые действия вряд ли прекратятся к следующей весне, а желание у администрации Зеленского провести электоральный цикл остается, она не заинтересована в каких-либо малейших факторах нестабильности. Сам действующий президент Украины в конце августа допустил в интервью RTP, что будет баллотироваться на второй срок, если «выборы состоятся» в условиях пока что законодательно исключающего такую возможность военного положения.
Согласен с тем, что усиление давления на Коломойского связано с планами все же провести выборы на Украине, и политолог Александр Немцев. Но он видит в этом не страх перед возможностями миллиардера, а скорее возможность «принести его в жертву» перед электоратом на фоне отсутствия ярких успехов в ходе длящегося четыре месяца контрнаступления. Немцев также отмечает, что арест Коломойского происходит накануне сентябрьского визита Зеленского в США. «Действующий президент Украины хочет показать Белому дому, от которого зависит в плане финансовой и военно-технической помощи, что никак не связан с коррумпированным олигархатом, особенно с подсанкционными лицами, и, наоборот, борется с ним и старается сделать украинскую систему более прозрачной для Запада», – полагает Немцев.
Как замечает партнер BGP Litigation Сергей Гландин, если Коломойский действительно лишен украинского гражданства, то он все равно может участвовать в рамках общего состава уголовного преступления в процессе. Правонарушение, которое ему вменяют, – экономическое, а не специального состава, вроде государственной измены, в которой обвиняли того же Порошенко, резюмирует эксперт.