Что значит арест миллиардера Коломойского на Украине

Личное состояние Коломойского последовательно уменьшалось – на фоне введенных против него и его семьи в 2021 г. санкций США, российской спецоперации (Кременчугский НПЗ прекратил работу из-за боевых действий) и изъятия «Укрнафты» оно сократилось с $1,8 млрд в 2021 г. до $1 млрд в 2023 г. В 2014 г., на взлете политической карьеры миллиардера, его личное состояние оценивалось украинским журналом «Фокус» в $3,39 млрд. При этом в отличие от 2014 г., когда олигарх активно координировал и финансировал вооруженную борьбу с пророссийскими активистами и ополчением, с началом полномасштабных боевых действий на Украине российской армией Коломойский практически исчез из публичного поля. Миллиардер не делал каких-либо значимых заявлений, единственное, что стало известно из расследования «Украинской правды», – что он не покинул страну в феврале – марте 2022 г.