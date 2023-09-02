СБУ сообщила об обвинении украинского бизнесмена Коломойского в мошенничестве
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании имущества, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). По данным ведомства, бизнесмен в течение семи лет вывел за границу более 500 млн гривен.
«По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский», – говорится в сообщении СБУ.
Обвинение бизнесмену, как отмечается, предъявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). По данным СБУ, Коломойский в течение 2013-2020 гг. «легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений».
Зимой 2023 г. СБУ провела обыски в доме украинского бизнесмена, мероприятия были связаны с расследованием махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Эти дела были начаты еще во время президентства Петра Порошенко. По данным источников издания «Страна», обыски у Коломойского проводились по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы. В 2022 г. по делу об «Укрнафте» обыск у бизнесмена также проводило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).