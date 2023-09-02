СБУ сообщила об обвинении украинского бизнесмена Коломойского в мошенничестве

Зимой 2023 г. СБУ провела обыски в доме украинского бизнесмена, мероприятия были связаны с расследованием махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Эти дела были начаты еще во время президентства Петра Порошенко. По данным источников издания «Страна», обыски у Коломойского проводились по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы. В 2022 г. по делу об «Укрнафте» обыск у бизнесмена также проводило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).