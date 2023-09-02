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Бизнес

СБУ сообщила об обвинении украинского бизнесмена Коломойского в мошенничестве

Ведомости

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании имущества, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). По данным ведомства, бизнесмен в течение семи лет вывел за границу более 500 млн гривен.

«По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский», – говорится в сообщении СБУ.

Обвинение бизнесмену, как отмечается, предъявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). По данным СБУ, Коломойский в течение 2013-2020 гг. «легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений».

Зимой 2023 г. СБУ провела обыски в доме украинского бизнесмена, мероприятия были связаны с расследованием махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Эти дела были начаты еще во время президентства Петра Порошенко. По данным источников издания «Страна», обыски у Коломойского проводились по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы. В 2022 г. по делу об «Укрнафте» обыск у бизнесмена также проводило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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