На Украине прошли обыски в налоговой, таможенной службах и у бывших чиновников

Зеленский с помощью антикоррупционных расследований пытается защитить себя от будущей критики и скандалов, считает Суздальцев. Найти претензии к чиновникам можно без проблем, так как деньги и оружие, которые привлекаются в страну со стороны Запада, на деле растаскиваются с помощью организованных сетей, говорит Суздальцев. Это ведет к росту в элитах числа недовольных, которые заинтересованы в переделе финансовых потоков. Эксперт допускает, что под угрозой может оказаться и действующий министр обороны Алексей Резников.