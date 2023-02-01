На Украине прошли обыски в налоговой, таможенной службах и у бывших чиновников

На Украине прошли обыски в налоговой, таможенной службах и у бывших чиновниковВласти так пытаются демонстрировать активную борьбу с коррупцией, говорят эксперты
Сотрудники госбюро расследований Украины (ГБР) и оперативных служб утром 1 февраля пришли с обыском в офисы налоговой службы и по месту проживания к бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову и бизнесмену Игорю Коломойскому.
Авакова, как он сам написал в соцсетях, допросили по делу о закупке 6 лет назад французских вертолетов, один из которых – типа H225 – 18 января разбился в Броварах под Киевом вместе с министром внутренних дел Денисом Монастырским (всего погибло 14 человек). Те контракты утверждались правительством и парламентом, сообщил Аваков в своем аккаунте в Telegram.
Дом Коломойского обыскали по делу о махинациях с имуществом компаний «Укрнафта» и «Укртранснафта». Эти дела были начаты еще во время президентства Петра Порошенко. По данным источников издания «Страна», обыски у Коломойского проводятся по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы. В 2022 г. по делу об «Укрнафте» обыск у Коломойского проводило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Кроме того,1 февраля украинской генпрокуратурой были официально объявлены подозрения в коррупции экс-замминистра обороны Украины Шаповалову, экс-замглавы департамента закупок ведомства Богдану Хмельницкому и экс-замглавы госпредприятия «Промоборонэкспорт» Владимиру Терещенко. Шаповалова, по информации «Украинской правды», подозревают в незаконных действиях, из-за которых в войска не дошли средства защиты на $27,2 млн. Хмельницкого обвиняют в растрате государственных средств на сумму $2,9 млн, что привело к поставке в ВСУ 5 700 некачественных бронежилетов. Терещенко предъявлены обвинения в злоупотреблениях и служебном подлоге с целью завладения государственными средствами в размере $1,34 млн.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко анонсировал в своем Telegram-канале отставки 1 февраля руководства таможенной службы страны. По его словам, врио главы ведомства станет заместитель нынешнего – Сергей Звягинцев. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также подтвердил грядущие массовые увольнения руководства таможни.
Серия обысков на Украине призвана продемонстрировать активность президента Владимира Зеленского, считает политолог Андрей Суздальцев. Ему важно показать странам Запада, что он – жесткий руководитель государства, которое находится в состоянии конфликта, считает эксперт. Отдельное внимание со стороны руководства Украины по-прежнему приковано к людям, которые были на первых ролях после майдана 2014 г., по-прежнему имеющим большой политический вес, добавляет Суздальцев.
Зеленский с помощью антикоррупционных расследований пытается защитить себя от будущей критики и скандалов, считает Суздальцев. Найти претензии к чиновникам можно без проблем, так как деньги и оружие, которые привлекаются в страну со стороны Запада, на деле растаскиваются с помощью организованных сетей, говорит Суздальцев. Это ведет к росту в элитах числа недовольных, которые заинтересованы в переделе финансовых потоков. Эксперт допускает, что под угрозой может оказаться и действующий министр обороны Алексей Резников.