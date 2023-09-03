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Зеленский сообщил об увольнении Резникова с поста министра обороны Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении действующего министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение. Хочу определить это сейчас. Я решил произвести замену министра обороны Украины», – написал Зеленский.

Резникова заменит Рустем Умеров. По словам президента, министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». «Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», – сообщил украинский президент.

31 августа депутат Рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале о возможных кадровых перестановках в минобороны Украины. Он писал, что Резников покинет пост и впоследствии станет послом страны в Великобритании, а министром назначат Умерова.

Как следует из данных СМИ, Умеров входил в состав делегации со стороны Киева во время российско-украинских переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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