Зеленский сообщил об увольнении Резникова с поста министра обороны Украины

Резникова заменит Рустем Умеров. По словам президента, министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». «Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», – сообщил украинский президент.