Зеленский сообщил об увольнении Резникова с поста министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении действующего министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
«На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение. Хочу определить это сейчас. Я решил произвести замену министра обороны Украины», – написал Зеленский.
Резникова заменит Рустем Умеров. По словам президента, министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». «Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», – сообщил украинский президент.
31 августа депутат Рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале о возможных кадровых перестановках в минобороны Украины. Он писал, что Резников покинет пост и впоследствии станет послом страны в Великобритании, а министром назначат Умерова.
Как следует из данных СМИ, Умеров входил в состав делегации со стороны Киева во время российско-украинских переговоров.